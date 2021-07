Gigi Becali se contrazice cu Dinu Todoran: "Intrebati-l pe el de schimbari, nu pe mine!" Ce spune despre prestatia lui Tanase

FCSB a remizat la Botosani, 0-0.

Patronul FCSB l-a contrazis pe antrenorul formatiei, Dinu Todoran, care a declarat dupa meci ca nu este responsabil de schimbarile facute la pauza, iar toata lumea stie cum merg lucrurile. Gigi Becali nu a fost de acord cu declaratia noului tehnician si a spus ca acesta trebuie intrebat despre detaliile tehnico-tactice.

"Nu stiu ce sa zic, am avut ocazii, am avut bara, am ratat 11 metri. Imi pare rau ca nu am castigat pentru ca..pe Botosani nu o sa o mai gasesti asa. Nu am niciun interes sa vorbesc, m-ati sunat, am raspuns. Vreti sa vorbim de meci sau despre antrenor? De ce ma intrebati pe mine de schimbari? Intrebati-l pe antrenor, ce, sunt eu antrenor? Voi nu vreti sa va vorbeasca omul, voi vreti senzatii, eu nu am nevoie.



Probabil ca s-au schimbat fundasii centrali pentru ca trebuia sa vada antrenorul cu care pereche de fundasi centrali joaca. A spus de la inceput ca o sa schimbe, am vorbit cu el cu o zi inainte, i-am zis 'bai, joaca cu cine vrei', a spus ca o sa inceapa cu o pereche, iar apoi schimba. La antrenamente nu se vede bine, ca dovada ca s-a vazut, au fost jucatori care nu au...O sa stabilim impreuna, inainte de meci, care pereche de jucatori va juca.

Tanase, parerea mea e ca a fost cel mai bun de pe teren, eu zic ca nu simuleaza nimic, el a avut motiv. Asta e parerea mea, daca am voie sa o am. Ca el, de exemplu, bate 11 metri, i-am zis de atatea ori sa nu mai bata asa, sa isi aleaga coltul. I-am zis 'bate, ma, serios 11 metri, alege-ti coltul, bate tare', mai ales ca Pap e un jucator inalt. Tanase credea ca se arunca. El face schimbarile, intrebati-l pe el. Daca a refuzat, ce sa fac, sa il bat? Eu va spun ca el face schimbarile, ce sa fac acum?", a spus Gigi Becali, la digisport.