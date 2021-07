Se gandeste la plecare?! Tanase, ratare neasteptata din penalty in primul meci al sezonului! Ce a facut capitanul FCSB

Decarul FCSB a ratat un penalty in minutul 61 al partidei.

Unul dintre cei mai buni executanti de penalty-ri din Liga 1, Florin Tanase a inceput noul sezon cu o ratare de la punctul cu var, in conditiile in care in stagiunea trecuta atacantul nu a ratat nici o asemenea executie, avand procentaj de suta la suta.



"Perla'' bucurestenilor, Octavian Popescu, a obtinut penalty-ul, dupa o incursiune superba pornita de la jumatatea terenului, iar talentatul fotbalist a reusit sa dribleze mai multi adversari si a fost in cele din urma oprit doar prin fault de Alin Seroni, chiar in careul Botosaniului.

Zvonurile cum ca Tanase ar dori sa paraseasca FCSB in aceasta vara pot fi si ele un motiv pentru lipsa de concentrare, fotbalistul fiind cel mai bun marcator al campionatului in anul trecut. Dorinta sa este de asemenea cunoscuta, insa pretul ridicat cerul de Gigi Becali il tine inca in Liga 1 pe Tanase.