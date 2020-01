SE BAT PE SARACIE! Declaratii INCREDIBILE ale lui Prunea dupa ce Nistor a fost vandut fara stirea lui! RAZBOIUL care pune in pericol viitorul clubului

Prunea lasa de inteles ca n-a avut nicio putere de a influenta decizia vanzarii lui Nistor si revine in tabara suporterilor!

Prunea intelege decizia lui Nistor de a parasi clubul si arunca responsabilitatea vinderii acestuia la Craiova pe Balanescu si Negoita. Relatia lui Prunea cu cei doi s-a deteriorat grav in ultima perioada. Prunea, aflat in scandal cu suporterii de la revenirea in Stefan cel Mare, urca inapoi in peluza si le ia partea in disputa cu oficialii clubului.

"Craiova a dat niste lovituri pe piata transferurilor pe niste sume mici, in timp ce noi vindem capitanul pe o suma ridicola. Suporterii nu trebuie sa-l injure pe Nistor. El s-a dus acolo pentru familia lui. Are si el sotie, are copil. Cred ca ar trebui sa iasa cineva in fata suporterilor sa spuna adevarul. Suporterii s-au saturat! Eu n-am fost adus la Dinamo ca sa fiu un paratrasnet. Am fost singur. Altii stateau pe sub birouri, eu n-am facut decat sa-mi apar antrenorul si jucatorii. Ii dau dreptate lui Dinu, cred ca ne batem la retrogradare. Eu stiu ce inseamna play-out-ul, va fi dificil cand se va trage linie, dupa injumatatire", a spus Prunea la Digisport.

Dan Nistor va fi prezentat oficial la Craiova intr-o conferinta de presa care va incepe la ora 12 si va fi live pe www.sport.ro!