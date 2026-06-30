”Vă ține Pancu în priză?” Marian Aioani, în cantonamentul din Austria: ”Cel mai important lucru pentru el”

Echipa pregătită de Daniel Pancu a plecat luni din România pentru un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Leonfelden, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de startul noii stagiuni.

Direct din cantonament, Marian Aioani a oferit un scurt interviu reprezentanților mass-media aflați la Bad Leonfelden

Portarul din Grant a evidențiat că se bucură că a scăpat de canicula din Capitală și a mai sugerat, printre altele, că Pancu a venit cu un suflu nou la Rapid.

”Nu e chiar așa cald ca în România, ieri când am plecat a fost îngrozitor de cald. Momentan este ok, sperăm să ne ajute vremea. Avem antrenamente, avem meciuri. Sperăm să ne ajute

(n.r. Cum se anunță cantonamentul. Sunteți cu gândul la ce urmează în noul sezon?) Bineînțeles. Primul meci îl avem cu Sepsi acasă, trebuie să începem cu dreptul. Tot ce o să pregătim aici o să o facem pentru campionat. Trebuie să începem cu dreptul.

(n.r. Aveți adversari de calibru, Dinamo Kiev, Rapid Viena. E important să aveți teste grele?) Ne arată unde suntem ca valoare și ca pregătire fizică, pentru că suntem într-o perioadă în care trebuie să acumulăm. A venit domnul Pancu acum cu alte cerințe, să ne adaptăm la ce spune el.

(n.r. Vă ține Pancu în priză?) Da, pentru el cel mai important lucru e să avem intensitate la antrenament. Este cu gura pe noi și este acolo să ne motiveze și mai mult decât suntem”, a spus Marian Aioani.

Kodor, ultima achiziție a Rapidului. A sosit la fix în Giulești și se află acum în Austria

Jason Kodor face parte din delegația Rapidului care a plecat luni spre Austria. Giuleștenii vor disputa aici patru partide amicale, după cum urmează: