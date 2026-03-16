Cine e ca Sorana? La ora actuală, nimeni! Cîrstea face încă o dată diferența, în tenisul din România Tenis
Sorana Cîrstea se reinventează în fiecare zi, iar longevitatea sa devine demnă de studiat, în marile universități ale Planetei.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) se bucură de ultimul an de carieră, în circuitul WTA, iar forma arătată în primele trei luni arată că succesul, performanța și fericirea pot să se întretaie, dacă sunt precedate de o experiență de viață suficientă.

La 36 de ani fără o lună, Sorana Cîrstea a redevenit „prima rachetă” a României, în clasamentul mondial.

Sorana Cîrstea, loc 35 mondial, în clasamentul WTA, la 35 de ani

Parcursul avut la Indian Wells - două victorii și un eșec, în șaisprezecimile de finală - a împins-o trei locuri în ierarhia mondială, actualizată astăzi, 16 martie, pe când Jaqueline Cristian a coborât un loc, până pe poziția 36, deoarece și-a apărat punctele câștigate cu un an în urmă, în turneul din California.

Cu toate acestea, Cîrstea și Cristian rămân vecine de clasament, și nu oriunde, ci în interiorul top 40 WTA, iar, pe hardul de la Indian Wells, au conturat rezultate care să le confere curaj și încredere, înainte de competiția WTA 1000 de la Miami.

Adversarele româncelor, în primul tur la WTA 1000 Miami, ediția 2026

În runda inaugurală a întrecerii din Florida, numai Gabriela Ruse nu va fi favorită la victorie, în primul tur.

Cele trei jucătoare ale României din top 100 WTA au însă șanse reale de calificare în turul secund.

  • Sorana Cîrstea - Shuai Zhang (61 WTA)
  • Jaqueline Cristian - Solana Sierra (63 WTA)
  • Gabriela Ruse - Antonia Ruzic (55 WTA)

