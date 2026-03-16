Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) se bucură de ultimul an de carieră, în circuitul WTA, iar forma arătată în primele trei luni arată că succesul, performanța și fericirea pot să se întretaie, dacă sunt precedate de o experiență de viață suficientă.

La 36 de ani fără o lună, Sorana Cîrstea a redevenit „prima rachetă” a României, în clasamentul mondial.

Parcursul avut la Indian Wells - două victorii și un eșec, în șaisprezecimile de finală - a împins-o trei locuri în ierarhia mondială, actualizată astăzi, 16 martie, pe când Jaqueline Cristian a coborât un loc, până pe poziția 36, deoarece și-a apărat punctele câștigate cu un an în urmă, în turneul din California.

Cu toate acestea, Cîrstea și Cristian rămân vecine de clasament, și nu oriunde, ci în interiorul top 40 WTA, iar, pe hardul de la Indian Wells, au conturat rezultate care să le confere curaj și încredere, înainte de competiția WTA 1000 de la Miami.