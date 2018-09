Schimbare majora in turneele de Grand Slam! Anuntul facut astazi

Organizatorii turneelor de la Australian Open si Wimbledon vor sa modifice un articol important de regulament.

Se doreste schimbarea formatului mansei devicise, astfel incat sa existe tie-break in cazul egalitatii la 6, sustine Eurosport. Deocamdata, o partida se incheie in momentul in care unul dintre jucatori de disteanteaza la doua game-uri, insa procedura s-a dovedit ineficienta.

Un caz concret a avut loc chiar anul acesta, la Wimbledon, cand Kevin Anderson l-a invins pe John Isner in decisiv, scor 26-24. Meciul a durat sase ore si 36 de minute, iar Anderson a ajuns extrem de obosit in finala, fiind invins in trei seturi de Novak Djokovic.

Organizatorii vor sa puna rapid in practica aceasta regula. La US Open se intampla deja acest lucru, in timp ce francezii de la Roland Garros par sa nu doreasca nici macar purtarea unei discutii in acest caz.