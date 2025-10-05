Un duel al orgoliilor, partida are o importanță deosebită pentru ambele formații. Universitatea Craiova are nevoie de cele trei puncte pentru a o depăși pe Rapid și pentru a reveni în poziția de lider al clasamentului.

Adrian Șut, titular cu Universitatea Craiova

De cealaltă parte, FCSB are nevoie de puncte ca de aer. Roș-albaștrii sunt pe locul 12 în ierarhie, cu 10 puncte, iar echipa patronată de Gigi Becali, campioana ultimelor două sezoane, trebuie să înceapă să lege victorii pentru a reveni în lupta pentru play-off.

FCSB are însă mari probleme cu accidentările, iar până de curând prezența unui jucător de bază în meciul cu Universitatea Craiova era pusă sub semnul întrebării. Este vorba despre Adrian Șut, care s-a accidentat la echipa națională. Mijlocașul a fost în lotul roș-albaștrilor pentru meciul cu Young Boys Berna, însă nu a prins niciun minut.

Conform Fanatik, în derby-ul cu Universitatea Craiova, FCSB se va baza pe Adrian Șut la mijlocul terenului în locul lui Baba Alhassan.

Cum va arăta FCSB în meciul cu Universitatea Craiova