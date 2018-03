OPINIE Gabriel Chirea / Tragicomedie in trei acte: Petrescu, Dica, Mangia

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Un clip publicitar celebru transmitea ca "Power is nothing without control" (Puterea nu reprezinta nimic fara control), referindu-se la faptul ca degeaba ai o masina foarte puternica la dispozitie, daca nu stii sau nu poti sa o controlezi si sa o ajuti sa isi descatuseze intregul potential. Acelasi principiu poate fi aplicat si primelor 3 clasate in play-off-ul Ligii 1.



CFR CLUJ

Dan Petrescu este, in acest moment, unul dintre cei mai colerici antrenori din Liga 1, cu o filosofie de joc inestetica pentru o echipa cu pretentii la titlu si autorul unor decizii tiranico-fantastice in alcatuirea lotului. Un tip orgolios si, in acelasi timp, un maniac al disciplinei, Petrescu se comporta pe margine mai mult ca un leu turbat si mai putin ca un "Bursuc", asa cum ar sugera porecla capatata in perioada "Generatiei de Aur". Daca, dupa 11 ani petrecuti ca jucator in strainatate, plus alti 7 ca antrenor tot peste hotare, nu se poate abtine sa nu injure, sa nu bruscheze arbitrii si sa nu faca crize de nervi, dupa o presupusa greseala impotriva echipei sale, inseamna ca s-a resemnat in incercarea de a-si indeplini visul de a o antrena pe Chelsea, clubul unde un astfel de comportament te poate trimite la psiholog. In plus, cu poate cel mai valoros lot din Liga 1 la dispozitie, Petrescu arata ca este un antrenor fricos, care ar prefera sa se apere cu 10 jucatori de camp si sa castige dintr-un penalty, daca s-ar putea. Nu in ultimul rand, dupa ce in vara, dupa venirea lui Petrescu, CFR a pus pe liber aproape toti jucatorii din sezonul trecut, in acest moment fotbalisti valorosi din lotul ardelenilor (Ionita, Costache, Boli, Luchin, Nouvier, Vlad, Gilvan), pentru care antrenorul a insistat sa fie transferati sau care pareau sa fie apreciati la un moment dat de acesta, au devenit lustrangii de banca si de tribuna.

FCSB

Dupa aproape un sezon pe banca FCSB-ului, despre Nicolae Dica nu stim decat ca a promovat cu SCM Pitesti in Liga a 3-a. Un tip echilibrat si calm, cu o bogata experienta de jucator in spate, el este unul dintre putinii "principali" din Liga 1 fara licenta PRO, dar nu aceasta e problema principala. Inca de la instalarea pe banca vicecapioanei Romaniei din sezonul trecut, activitatea lui "Nic" a fost "minata" de patron, care fie ii dezvaluie echipa prin emisiunile tv, fie ii specifica clar pe cine sa foloseasca si pe cine nu, fie ii stirbeste autoritatea in fata jucatorilor, fie il trage parinteste de perciuni pentru niste greseli, care nu ii pot fi neaparat imputate. Cand patronul nu ii da "castane", antrenorul pare sa se impuna din ce in ce mai greu in fata unui vestiar ornamentat cu fotbalisti razgaiati si tupeisti. Culmea e ca Dica a fost amenintat ca va fi demis la finalul sezonului, daca stelistii nu castiga titlul in Liga I, in conditiile in care Becali pare sa se ocupe atat de activitatea patronala, cat si de cea tehnico-tactica. Probabil e o coincidenta, dar trebuie amintit ca de la eliberarea finantatorului din penitenciar, din 2015, FCSB nu a mai castigat titlul in Liga 1, desi echipa a fost antrenata de Mirel Radoi, Laurentiu Reghecampf si, acum, de Nicolae Dica, iar Costel Galca, tehnicianul care a facut "tripla" Liga 1 - Cupa Romaniei - Cupa Ligii, ar fi fost concediat pentru ca nu urmarea orbeste indicatiile venite din loja.

CSU CRAIOVA

In conditii ideale, tinand cont de usoara degringolada din curtea FCSB-ului si de tulburarea din evolutia CFR-ului, Craiova trebuia sa fie campioana la finalul acestui sezon. Singura conditie era ca oltenii sa joace fiecare meci ca si cum ar fi infruntat-o pe Dinamo. In timp ce ii incarca pe jucatori cu o tensiune anormal de puternica in meciurile contra rivalilor din Bucuresti, o stare care in unele cazuri ajunge la imbinarea dintre ratacire si fetisism (de exemplu, bulgarul Zlatinski a auzit de Dinamo abia in 2015, dar joaca contra dinamovistilor de parca i-au masacrat familia), Devis Mangia nu reuseste si in meciurile cu adversari mai slab cotati sa le induca aceeasi stare razboinica. De aici si sincopele cu mai putin rivalele Astra, Voluntari, Botosani, Medias sau Timisoara. E clar ca Mangia a adus o imbunatatire vizibila fata de perioadele Sandoi, Naicu sau Multescu (daca enumeram doar precedentii 3 antrenori ai echipei), dar ce nu a inteles italianul e ca poti incerca sa amesteci zaibar olteneasc, rakija croato-bulgaro-sarba si ginjinha portugheza, insa e posibil sa nu rezulte Amaretto italienesc pentru un cocktail dichisit.

Autor: Gabriel Chirea