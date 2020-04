Scandal in Liga 1! Liga Profesionista de Fotbal, amenintata de detinatorul drepturilor TV: "Va solicita LPF si cluburilor returnarea unei parti din bani!"

Suspendarea Ligii 1 din cauza starii de urgenta provoaca tensiune intre oficialii LPF si detinatorii drepturilor TV.

Detinatorii drepturilor TV cer reluarea sezonului, pentru a putea scoate cele 28 de milioane de euro platite pentru meciurile din Liga 1, pe sezon.

Pe site-ul oficial al LPF, secretarul general, Justin Stefan a emis un comunicat din care reiese ca detinatorul drepturilor TV a trimis o scrisoare catre LPF, in care anunta ca daca nu va fi reluat meciul, asteapta daune si restituirea unei sume de bani si renegocierea contractului.

"LPF a primit ieri dupa-amiaza o notificare din partea EAD.RO INTERACTIVE, partenerul media al Casa Liga 1. Prin intermediul acestui document, reprezentantul legal al companiei, dl. Orlando Nicoara, a subliniat inca o data importanta finalizarii actualului sezon prin disputarea tuturor jocurilor ramase din cadrul competitiei Casa Liga 1. Totodata, am fost informati ca, in masura in care acest lucru nu se va putea realiza, EAD.RO INTERACTIVE va solicita LPF si celor 14 cluburi din Casa Liga 1 returnarea unei parti din totalul sumelor platite cu titlu de avans, plata de daune interese si renegocierea contractului.

Am inaintat notificarea catre Departamentul Juridic al LPF, cu solicitarea de a formula cat mai rapid un raspuns din partea institutiei noastre. Asa cum am transmis in mod repetat, atata LPF, cat si cluburile membre, doresc reluarea competitiei Casa Liga 1, suspendarea disputarii acestei competitii si eventuala intarziere a reluarii acesteia fiind total independente de vointa noastra. Totodata, dorim sa subliniem, ca de fiecare data, ca nu vom intreprinde nicio actiune fara sprijinul total al autoritatilor guvernamentale si vom tine cont de toate recomandarile medicale primite de la institutiile din domeniul sanatatii", scrie in comunicatul LPF.

Pana in momentul suspendarii campionatului din cauza pandemiei in Liga 1 se disputasera 196 de meciuri, nici 75% dintr-un sezon. Cu cele 8 etape din play-off si 12 din play-out ramase de jucat, se ajunge la 72 de meciuri, ceea ce inseamna aproximativ 27% din total. Mai concret, valoarea meciurilor ramase din punct de vedere al sumei platite de detinatorul drepturilor TV ajunge la 7.5 milioane de euro.