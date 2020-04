"E peste toti! Mare lucru sa vorbesti in vestiar in Serie A". Ionut Radu, preferatul lui Viorel Hizo! Antrenorul a realizat topul celor mai buni portari din Liga 1

Viorel Hizo crede ca Ionut Radu este cel mai bun portar roman.

Antrenorul care a pregatit-o ultima data pe Ceahlaul Piatra Neamt crede ca portarul nationalei de tineret este de departe cel mai bun goalkeeper al tarii. Viorel Hizo spune ca Ionut Radu are o personalitate puternica, iar faptul ca ia cuvantul in vestiar reprezinta o calitate extrem de importanta, mai ales in Serie A.

Intrebat despre un top 3 al portarilor din Liga 1, Viorel Hizo s-a pronuntat.

"Daca ar fi sa fac un top, portarul CFR-ului, Arlauskis, pe primul loc. Nu pot sa nu vad italianul de la craiova, Pigliacelli, el are un joc de picior foarte bun. Este un portar foarte bun si de la noi. As vrea sa cred ca portarul de la Poli Iasi, cel tanar, Tarnovanu, poate sa aiba o perspectiva in fata, o perspectiva mare. Este un portar care poate sa creasca foarte mult, are un fizic impresionant. Nu stiu daca poate sa-l scoata pe Vlad din poarta FCSB-ului. Daca stie sa fructifice sansa, atunci da.

Dar peste toti e Ionut Radu, portarul nationalei de tineret. La varsta lui are personaliate foarte mare. Sa porti sa vorbesti in vestiar la o echipa din prima serie din italia, e lucru mare!", a declarat Viorel Hizo, la PRO X.