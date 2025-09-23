Dembele s-a duelat pentru trofeu cu Lamine Yamal, dar francezul a avut câștig de cauză, în timp ce puștiul minune de la Barcelona s-a ales doar cu Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Mesajul lui Lionel Messi pentru Ousmane Dembele

În timpul discursului său de pe scenea Theatre du Chatelet, Ousmane Dembele i-a mulțumit printre alții și lui Lionel Messi, câștigătorul a opt Baloane de Aur.

”Mi-am îndeplinit unul dintre vise când am avut ocazia să joc la Barca. A fost ceva excepțional. Am învățat foarte mult în acea perioadă, alături de jucători mari precum Andres Iniesta și Lionel Messi. A fost o experiență de excepțională”, a spus Dembele.

La scurt timp după gala de decernare a Balonului de Aur, Ousmane Dembele a publicat pe contul personal de Instagram mai multe fotografii din cadrul evenimentului. Francezul a primit zeci de mii de reacții. Printre cei care l-au felicitat pe Dembele s-a aflat și Messi.

”Bravo, Ous. Felicitări, mă bucur mult pentru tine. Meriți din plin acest trofeu”, a scris Leo Messi în secțiunea de comentarii.