Salvarea lui Dinamo nu o sa vina de la Borcea! Anuntul de ULTIMA ORA al fostului patron din Stefan cel Mare! "Nu mai am nevoie de altceva"

Cristi Borcea a fost principalul finantator al lui Dinamo pentru mai multi ani, perioada in care echipa din Stefan cel Mare a castigat mai multe trofee.

Luni, de 1 martie, Cristi Borcea si Valentina Pelinel au sarbatorit aniversarea celor doua fiice, Indira Maria si Rania Maria, care au implinit doi ani. Acesta a spus ca nu se mai gandeste la Dinamo si ca principala sa prioritate este familia.

"La multi ani, buburuzele mele! Este o zi speciala pentru noi, ne dorim sanatate si impliniri. Aceasta este echipa mea. Nu-mi mai trebuie fotbal, eu sunt dedicat fetelor mele, sotiei, copiilor, aceasta este echipa mea. Duc o viata perfecta astfel, am o familie mare si minunata, nu mai am nevoie de altceva", a declarat Cristi Borcea, pentru GSP.

Totusi, zilele trecute s-a vorbit despre revenirea lui Nicolae Badea la echipa, care il convinsese pe Mircea Lucescu sa i se alature, insa totul a picat dupa ce antrenorul a semnat cu Dinamo Kiev.

Eventuala revenire a lui Badea ar putea fi o sansa in plus pentru Dinamo in convingerea lui Borcea de a investi din nou in echipa, mai ales ca cei doi s-au inteles foarte bine in perioada in care au fost actionari la "caini".