"Salariul lui Olaroiu? Mi-e frica sa nu cad din picioare!" Reactia amuzanta a lui Radoi. Cat castiga Olaroiu la chinezi si cati bani a facut in ultimii 10 ani la arabi

Cosmin Olaroiu sta pe un munte de bani la Jiangsu

Mirel Radoi a avut o reactie amuzanta atunci cand a vorbit de salariul pe care il castiga Olaroiu la noua sa echipa.

Olaroiu a semnat saptamana trecuta cu Jiangsu Suning pe un contract de 7 milioane de dolari pe sezon.

"El era in contact cu mai multe echipe de cateva luni, dar a asteptat momentul sa se refaca dupa acea interventie pe care a avut-o. De asta a refuzat tot ce i s-a propus pana acum. Ma bucur ca pana la urma a acceptat si revine in fotbal."

"Despre salariu nu vreau sa discut ca mi-e frica sa nu cad din picioare. E un pas inainte pentru el", a spus Radoi.

Cosmin Olaroiu a antrenat in zona araba in ultimul deceniu, perioada in care contractele cumulate au depasit 30 de milioane de dolari.