Nu vrea sa repete "experienta Fiorentina"! Conditia esentiala pe care Hagi a pus-o: e singurul mod prin care Ianis mai poate pleca de la Viitorul

Gica Hagi nu vrea sa repete "experienta Fiorentina" in ceea ce-l priveste pe fiul sau.

Gica Popescu a dezvaluit ca "Regele" va analiza extrem de atent orice oferta va veni pentru Ianis Hagi si il va lasa sa plece de la Viitorul doar daca antrenorul echipei respective ii va garanta ca fiul sau va avea un loc in lotul primei echipe.

"Gica, in momentul in care il va vinde pe Ianis, va dori sa afle ce planuri are acel antrenor cu el. Il ia ca sa-l joace sau sa-l tina inca doi ani sa-l creasca? Ca daca vor sa-l ia sa-l creasca, atunci mai bine ramane la Viitorul. Trebuie sa i se ofere un loc intre primii 14 jucatori din echipa, sa lupte pentru postul de titular. Doar asa va mai pleca de la Viitorul", a declarat Gica Popescu la DigiSport.

Ianis Hagi a fost tranferat de Fiorentina in iulie 2016 si s-a intors la Viitorul in ianuarie 2018. Tanarul mijlocas a jucat in doar doua meciuri de Serie A pentru italieni.