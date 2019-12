SALARIU COLOSAL cerut de Dan Petrescu! Rusii au renuntat imediat la el cand au auzit ce pretentii are romanul

Dan Petrescu a fost aproape de o revenire in Rusia.

Dan Petrescu este antrenorul momentului in Romania dupa ce a reusit sa se califice cu CFR in "primavara" Europa League cu 12 puncte, un record pentru o echipa din Liga 1. Tehnicianul in varsta de 51 de ani a purtat negocieri intense cu rusii de la Soci chiar daca a negat ca ar fi discutat cu formatia de pe ultimul loc din Rusia.

Potrivit Fanatik, discutiile dintre Petrescu si rusi s-au oprit in momentul in care cei de la Soci au aflat pretentiile financiare ale romanului. Petrescu a cerut un contract pe doi ani si jumatate, cu un salariu anual de 2,5 milioane de euro. Conform sursei citate, suma ar fi fost doar pentru Petrescu, staff-ul sau urmand sa fie platit separat. Pe langa asta, Petrescu a solicitat si un bonus important daca va reusi sa salveze echipa de la retrogradare.

Chiar daca Soci are un patron bogat, iar echipa este considerata a fi favorita presedintelui Vladimir Putin, rusii au considerat ca pretentiile lui Petrescu sunt prea mari.

Astfel, Soci s-a reorientat rapid si l-a adus Vladimir Fedotov, un antrenor in varsta de 53 de ani venit de la Orenburg, formatie care se lupta cu Soci pentru evitarea retrogadarii. Acum, cei de la Orenburg l-ar dori ei pe Dan Petrescu avand in veder ca au ramas fara antrenor.