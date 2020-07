"Sa vedem ce se va intampla cand se vor termina bateriile la telecomanda!" :) Edi Iordanescu, noi ironii la adresa lui Gigi Becali! Ce raspuns i-a dat antrenorul

Gigi Becali si Edi Iordanescu au avut un schimb de replici in ultima perioada, cu privire la o posibila sosire a antrenorului la FCSB.

Edi Iordanescu spunea recent ca ar prefera sa nu o antrenez pe FCSB pentru a evita 'sa se certe' cu Gigi Becali pe 'telecomanda'. Patronul ros-albastrilor a reactionat rapid si l-a taxat pe fostul antrenor de la Gaz Metan:

"Edi invata el lumea cum trebuie sa fie eficienta si zice ca el nu este telecomanda. Lasa ca sta fara telecomanda. El nu a antrenat decat Gaz Metan si doua saptamani de CFR si vorbeste de altii. Ai antrenat doar la CFR doua saptamani si odata la Gaz Metan. Ce sa faci? Ne dai lectii noua? In primul rand ca nici nu il vrea nimeni aici. Si daca raman fara antrenor deloc, tot nu vine el la Steaua", spunea Gigi Becali.

Edi Iordanescu spune ca nu a vrut sa il deranjeze pe Gigi Becali cu declaratiile sale, dar nu s-a putut abtine si a facut o noua remarca amuzanta la adresa patronului de la FCSB:

"Eu am spus ca respect 100% oamenii care baga bani in fotbal, pentru ca stiu ce inseamna asta. Din punctul acesta de vedere, patronul FCSB-ului are respectul meu. Dupa aceea, modul in care gestioneaza banii reprezinta o alta discutie. Vedem ce se va intampla cand i se vor termina bateriile la telecomanda.

Am facut acea gluma pentru care imi fac mea culpa. Imi pare rau ca a luat-o personal, insa nu promit ca nu voi mai proceda la fel.

Recunosc ca avem o relatie buna, am facut afaceri impreuna, inclusiv la Medias. Am vandut mereu jucatori de la clubul pe care l-am antrenat la FCSB", a spus Edi Iordanescu pentru Gazeta.