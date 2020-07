“FANII LUI DINAMO SUNT DE APRECIAT”! Edi Iordanescu face pace cu suporterii “cainilor” si LAUDA programul socios

Stelist declarat, fiul lui Anghel Iordanescu a refuzat in trecut sa antreneze in “Groapa”.

Plecat de la Medias in urma problemelor financiare de la club, Edi Iordanescu a luat o pauza de la antrenorat si s-a concentrat pe analiza situatiei din fotbalul romanesc, dar si international. Trecut si pe la FCSB, Pandurii, Astra sau CFR, Iordanescu a declarat in trecut ca ar refuza sa antreneze Dinamo din cauza faptului ca a fost crescut in Ghencea. Chiar daca nu si-a schimbat viziunea, antrenorul si-a afirmat aprecierea fata de suporterii dinamovisti.

“Am spus si mai demult ca Dinamo ar fi singurul club la care mi-ar fi foarte greu sa antrenez. Nu cred ca toata lumea m-ar agrea acolo si as avea deja o eticheta pusa, fiind crescut in curtea rivalei de moarte. Nici mie nu mi-ar fi usor, dar e un club care inseamna foarte mult si de care imi pare rau ca a ajuns intr-o situatie atat de grea. Familia nu s-ar fi opus, daca eu voiam sa merg la Dinamo, pentru ca parintii m-au ajutat mereu doar cu sfaturi, fara sa ia ei decizii pentru mine.

Pentru Dinamo, a fost mai usor decat pentru Medias in insolventa. Cu toate acestea, a ajuns in situatia asta si inseamna ca managementul a fost defectuos. Am crescut la Steaua, dar apreciez solidaritatea formata in spatele echipei Dinamo si apreciez ce au facut suporterii pentru club” a spus Edi Iordanescu la Digisport.

Fostul antrenor de la Gaz Metan si-a aratat si sprijinul pentru cluburile de traditie ajunse in situatii grele. El considera ca marile echipe ale tarii isi au locul in prima liga si insista asupra importantei unui management sanatos:

“Toti cei implicati in fotbal, inclusiv suporterii, avem nevoie ca echipele care au produs performante si au multi fani sa fie la un nivel inalt, in asa fel incat competitia sa fie dinamica si puternica. Avem nevoie de DInamo, Rapid, U Cluj, UTA. Orice antrenor si-ar dori sa se implice in proiectele echipelor de traditie, asa ca eu cred ca ar fi foarte bine pentru fotbalul romanesc ca aceste brand-uri sa fie bine manageriate si stabile pe prima scena. Managementul este esential, trebuie sa fie coerent si obiectiv ca sa nu se ajunga iar la faliment cum a fost cu Petrolul, Rapid sau U Cluj”.