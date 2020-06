Edi Iordanescu s-a saturat sa antreneze in Romania! Ce planuri de viitor are fostul manager de la Gaz Metan. "Au fost discutii si in trecut"

Edi Iordanescu s-a despartit de Gaz Metan dupa ce contractul acestuia a expirat. Antrenorul roman a fost de acord ca staff-ul sa ramana la Medias pana cand ardelenii isi vor gasi alt antrenor.

Fostul tehnician al Astrei a declarat ca s-a saturat de instabilitatea din Romania si ca sezonul viitor ar dori sa antreneze undeva in strainatate.

"Sunt foarte sincer. Pentru mine prioritatea este strainatatea. Au fost discutii si in trecut. Sa vedem daca vor aparea din nou oportunitati pentru mine in aceasta vara. Daca nu va fi ceva concret de afara, sau stabilitate, sa ma scap de toate necazurile si chinurile pe care le-am avut in trecut, dar care au contribuit la dezvoltarea mea personala", a declarat Iordanescu pentru DigiSport.

Edi Iordanescu a mai declarat ca daca nu vor fi oferte din afara va analiza si optiunile din campionatul intern.

"Daca nu vor exista oferte din afara, voi analiza si ce optiuni exista in piata noastra. Daca vor fi bineinteles. Voi vedea daca este un proiect sanatos si atunci cu siguranta ma voi implica. Daca nu, voi astepta pana cand vor fi. Nu ma grabesc, incerc sa fiu echlibrat si sa analizez din toate unghiurile cand va aparea o oportunitate", a spus antrenorul roman.