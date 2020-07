"M-am saturat de aceasta telenovela!" Edi Iordanescu i-a dat replica lui Gigi Becali! "Daca mi-a dat 'interzis', foarte bine!"

Edi Iordanescu a comentat declaratiile lui Gigi Becali.

Patronul lui FCSB a vorbit despre cum au decurs negocierile cu Iordanescu, iar antrenorul a tinut sa explice ce s-a intamplat si in ce mod isi doreste sa continue aceasta poveste.

"Vreau sa subliniez ca intotdeauna am avut si intotdeauna voi avea deosebit respect pentru oamenii care investesc in fotbal. Mai mult decat atat, in ceea ce il priveste pe domnul Becali, pot sa spun ca din foarte multe puncte de vedere il stimez si il apreciez, dar dreptul la opinie n-o sa mi-l ia nimeni, niciodata.

Am fost intrebat despre ce s-a intamplat in sezonul trecut, am comentat, dar e adevarat ca am vorbit generalitati. In ceea ce ma privea, pentru ca am fost implicat in mod direct, mi-am permis sa raspund de ce nu s-a concretizat atunci acea oferta. Chiar vreau sa mentionez faptul ca probabil avem perceptii diferite. Cand am plecat de la domnia sa de acasa din Pipera, am plecat cu senzatia ca 95% nu se va face, nu stiu cum a perceput-o dansul. A doua zi am plecat in Grecia cu familia, in concediu.

Declaratia pe care a facut-o imi face un pustiu de bine pentru ca sper, odata pentru totdeauna, ca daca se va schimba antrenorul la FCSB, nu va mai aparea si numele meu acolo pentru ca de aceasta telenovela, personal, m-am saturat. Daca mi-a dat interzis, e bine. Daca poti sa-i dai interzis cuiva care deja a refuzat aceasta pozitie, nu are decat sa faca asta. Cred ca foarte bine se poate descurca FCSB-ul fara mine, la fel cum cred ca foarte bine imi pot construi eu cariera fara sa ajung acolo.

Daca m-a deranjat ceva din ce a zis, a fost ca a fost usor ironic la tot ce inseamna trecutul meu, la cluburile pe care le-am antrenat. Am fost la Pandurii si la Astra si cu echipele astea am invins FCSB, ultimul rezultat a fost categoric daca imi aduc bine aminte. Eu ma mandresc cu CV-ul meu.

Cred ca el intretine chestiile astea, dupa fiecare joc comenteaza. Imi pare rau daca l-a deranjat atat de tare ce am zis, dar ramas ferm pe pozitiile mele si fidel principiilor pe care le am", a declarat Edi Iordanescu la Digi Sport.