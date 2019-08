"Sa planga inainte de meci sau la pauza, acum degeaba se plange!" Pancu, NEGRU de suparare dupa prima infrangere pentru Rapid

Rapid a inregistrat prima infrangere din acest sezon. A pierdut cu 3-1 pe terenul lui Turris.

Pancu e suparat rau din cauza greselilor facute de jucatorii sai. Fundasul stanga Demici a plans la finalul meciului din cauza greselilor pe care le-a facut. Pancu a tipat la baietii sai in pauza, dar n-are de gand s-o mai faca si dupa meci.

"Demici s-a antrenat doar 3 zile, decizia mea a fost ca el sa nu inceapa jocul. Trebuia sa incep cu portarul under 20. A trebuit sa mizez pe Draghia, am luat decizia foarte proasta sa-l titularizez pe Demici. Il vad foarte suparat. Lacrimile nu-si au rostul. Daca vrem sa plangem, plangem inainte de meci sau la pauza. Am inceput foarte bine meciul. Dupa ce avem 1-0 in deplasare cu o echipa care lupta pentru promovare, am pierdut pe lipsa noastra de experienta. Azi la 2 am decis echipa. Am facut un meci fantastic in fata Chiajnei. Acum suntem prieteni, nu ne mai certam, avem un obiectiv. Meciul se pregateste in saptamana dinaintea lui, acum suntem prieteni. Cateodata nici nu stiu cum sa ma comport cu tinerii, nu le-am descoperit secretul, sa fiu prieten, sa fiu fratele lor, sa fiu mai dur...", a spus Pancu.