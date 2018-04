"Sa nu se mai planga!" Mesajul lui Burleanu pentru Hagi si Petrescu, dupa ce au anuntat ca vor sa plece din tara

Razvan Burleanu nu e impresionat de declaratiile oamenilor din fotbalul romanesc care au amenintat ca vor parasi tara.

Burleanu ii reaminteste lui Dan Petrescu de oferta facuta toamna trecuta pentru a prelua nationala Romaniei, inaintea lui Cosmin Contra.



"Petrescu e nemultumit de arbitraj. Intotdeauna multumit va fi doar cel care castiga campionatul. Restul vor fi nemultumiti. Noi l-am invitat sa fie selectionerul nationalei.

In rest depinde de club sa il tina in tara. Dar nu cred ca Federatia sau un club poate sa concureze cu o oferta de afara", a spus Razvan Burleanu la PROX.

Cat despre Hagi, Burleanu a comentat:



"Ultima discutie cu Hagi am avut inainte de campanie la Ovidiu, nu am vrut sa amesc in aceasta campanie, am vazut ca nici el nu s-a bagat. O sa mai discutam cu siguranta, e principalul club care da jucatori la nationala.

Iar ceea ce face el e un model de succes, mai ales in contextul in care a reusit sa castige campionatul in Romania cu Viitorul.

Cred ca Viitorul e asemeni clubului Barcelona, care a inceput sezonul 2012 cu un procent de peste 50% al jucatorilor crescuti in club. E un model pentru cluburi, sa-si stabilieasca prioritatile de investitii pe juniori si sa nu se mai planga de toate reglementarile FRF ca sa incurajeze aceste investitii. La final toate aceste investitii te vor intari ca si club in relatia cu mediul privat, autoritati si mediul de business pentru tine ca si club", a spus Burleanu la PROX.

Fostu arbitru international Ion Craciunescu a anuntat ca va pleca din Romania daca va fi reales Razvan Burleanu la FRF. "Sa nu-i amestecam pe Hagi si Petrescu cu Ion Craciunescu", s-a limitat sa spuna presedintele FRF.