"A fost o lupta intre Burleanu si Mircea Lucescu! Ceilalti au fost victime colaterale!" Adevaratul motiv pentru care Lupescu a pierdut cu un SCOR ZDROBITOR

Razvan Burleanu a castigat alegerile pentru sefia FRF la un scor zdrobitor.

Burleanu a castigat un nou mandat in fruntea Federatiei Romane de Fotbal dupa ce a primit 168 de voturi din 254. Ionut Lupescu, reprezentantul "Generatiei de Aur", a adunat doar 78 de voturi.

Ionut Chirila este de parere ca de fapt lupta pentru sefia FRF s-a dat intre Razvan Burleanu si Mircea Lucescu, omul care l-a sustinut puternic pe Ionut Lupescu. Chirila ii reproseaza lui Lupescu faptul ca si-a asociat numele in campania electorala cu oamenii din fosta administratie a FRF, in frunte cu Mircea Sandu.

"A fost o lupta intre Razvan Burleanu si Mircea Lucescu, ceilalti au fost victime colaterale. O data cu victoria zdrobitoare a lui Razvan Burleanu, fotbalul romanesc nu va muri asa cum s-a spus, dar va fi mult mai curat. Razvan Burleanu a luptat impotriva unui sistem care a facut mult rau fotbalului romanesc. Vom avea cu siguranta un fotbal mai curat. Nu trebuie sa fi fost un mare jucator ca sa poti administra. Trebuie respectata 'Generatia de Aur', dar nu trebuie obligatoriu sa conduca si fotbalul romanesc. Ionut Lupescu va putea fi in fruntea fotbalului romanesc cand va fi independent", a declarat Ionut Chirila la ProX.

"Vechea securitate a primit o mare lovitura"



"Ionut Lupescu e un om cu onoare si cu multa clasa. A primit aceasta infrangere cu multa decenta si nu cum au primit-o cei din spatele lui."



"Razvan Burleanu a castigat o batalie extrem de importanta pentru fotbalul romanesc. A luptat impotriva unui sistem care s-a perpetuat in ultima perioada in fotbalul romanesc. Un sistem care a facut foarte mult rau. Un sistem invizibil, pe care eu il cunosc foarte bine. Lumea nu il cunoaste."

"Nu stiu cat se pricepe Razvan Burleanu la fotbal, dar vreau mai mult nepriceperea lui Razvan Burleanu decat cum s-au priceput altii sa capuseze si sa distruga fotbalul romanesc."

"Vom avea un fotbal mai curat, asta e parerea mea."



"Cred ca vechea securitate a primit o mare lovitura din partea lui Burleanu."

"Ionut Lupescu va putea fi in fruntea fotbalului romanesc atunci cand va fi un om independent. Nu el a pierdut aceasta batalie, el are toate calitatile pentru a fi in fotbalul romanesc."

"El a fost folosit ca o interfata pentru ca fotbalul romanesc sa nu se desprinda de trecut."

"Se stie clar competenta fantastica pe care o are Mircea Lucescu. Si atunci, cand Lupescu a spus <<Menirea mea este sa il aduc pe Lucescu in fotbalul romanesc>>, de ce a pierdut cu scorul asta, si-a pus cineva intrebarea?"

"Sunt lucruri pe care lumea le stie, in spatele usilor inchise. Iar votul a fost zdrobitor", a mai spus Chirila la PRO X.