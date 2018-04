Reactia lui Razvan Burleanu cand a fost intrebat daca FCSB risca depunctarea! Anuntul facut de presedintele FRF: "Astfel de declaratii vor disparea!"

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a vorbit in direct la Ora Exacta din Sport de la Pro X despre situatia din Liga 1 unde CFR Cluj a cerut depunctarea principalei adversare la titlu, FCSB. Burleanu nu a dorit sa discute despre caz, insa a dezvaluit ca asemenea situatii nu vor mai exista in maxim 1 an.



"Nu sunt seful comisiilor, in cei 4 ani am reusit sa obtinem independenta acestor comisii. In urmatoarele 12 luni va fi realizat si implementat un Cod de Etic astfel ca astfel de derapaje vor disparea. Vor exista sanctiuni foarte dure.



O sa fie pus acest Cod de Etica in dezbatere publica pentru a se discuta sanctiunile. Modelul este preluat din Premier League, de cand a fost infiintat si toate deciziile pe care le-au luat" a spus Razvan Burleanu la Pro X.