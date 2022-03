"Să ne impunem cele două principii". Cum crede Gheorghe Hagi că va reuși Farul să obțină o nouă victorie cu FCSB

Înaintea confruntării care va avea loc luni, pe 14 martie, Gheorghe Hagi a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre meci și despre șansele pe care le are echipa sa pentru a obține un rezultat pozitiv.

"Farul merită calificarea în play-off, am făcut lucruri foarte bune. Am început o muncă împreună, de anul trecut, din vară, şi uşor-uşor ne cunoaştem mai bine. În play-off, cel mai accesibil obiectiv pentru noi e clasarea pe locul trei, ceea ce poate fi şi o ieşire în Europa. În campionatul regular, am demonstrat că putem juca foarte bine cu echipele mari.

Meciul cu FCSB e dificil, contra unei echipe talentate, cu ambele faze foarte bune. La fel trebuie să jucăm şi noi, şi nu numai acum, ci în tot turneul play-off. Fiecare jucător trebuie să se autodepăşească şi să dea maximum.

Sperăm să reuşim un meci foarte bun, în care să ne impunem cele două principii. Să încercăm să fim mai buni ca ei. Meci greu, dar şi frumos. Toţi suntem motivaţi”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului.", a declarat Gheorghe Hagi în cadrul unei conferințe de presă.