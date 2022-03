Căpitanul celor de la Farul Constanța, dezamăgit de ultimul meci din sezonul regulat: "Trebuie să ne dea de gândit"

De cealaltă parte, formația lui Gică Hagi s-a clasat pe locul cinci, cu 48 de puncte. După o serie de partide spectaculoase, Farul Constanța nu a mai reușit să arate la fel de bine în partida de la Craiova.

Ionuț Larie a declarat că este dezamăgit de prestația formației și speră ca în meciurile din playoff lucrurile să arate altfel pe teren.

"Am fost bucuroși etapa trecută că ne-am calificat. Suntem triști acum pentru că am pierdut. Trebuia să abordăm meciul mai încrezători. Am întâlnit echipa în cea mai bună formă. Plecăm fără niciun punct și trebuie să ne dea de gândit să muncim mult mai bine.

Nu ne-am ridicat la nivelul la care trebuia, nu știu dacă am avut o ocazie clară. La gol, eu am greșit. Au făcut un trei contra doi la corner, m-au prins în spate, Papp a venit foarte bine și a marcat. Noi nu am făcut un meci bun per ansamblu.

Este greu să fii integralist. Depinzi de multe, și de accidentări, și de suspendări. Sunt bucuros, dar aș fi preferat să nu joc azi și să luăm puncte.

Ne așteaptă un meci greu cu FCSB. Nu va mai fi la fel ca data trecută. Vom merge să ne facem jocul și sper să câștigăm și acum. Nu va fi ușor", a declarat Ionuț Larie la DigiSport.