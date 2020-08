Un alt club din Romania salvat de conducatori spanioli? Adrian Ilie, intermediarul dintre cele doua parti!  

Daca se vor implica, spaniolii ar putea redresa clubul Pandurii Targiu Jiu din Liga a 2-a.

Dupa ce clubul Dinamo a fost preluat de o conducere formata in mare masura din spanioli, formatia din Liga a 2-a, Pandurii Targiu Jiu este la un pas de a-si redreseze perioada dificila prin care trece in ultima perioada.

Pandurii Targu Jiu se afla in acest moment in insolventa, insa salvarea ar putea veni daca vor accepta oferta din partea unui fond de investitii din Spania. Marin Condescu, a explicat ca,de fapt, in spatele acestui fond de investitii se afla un roman, Alex Costin Serbanoiu (28 de ani). Fostul presedinte al gorjenlor a declarat ca intreaga situatie este intermediata de fostul mare fotbalist, Adrian Ilie.

"Tranzactia este garantata de Adrian Ilie, care a intermediat discutiile si a venit cu ideea acestei solutii. Suntem vechi prieteni, bunicii lui locuiesc in Motru, iar jucatorul cel mai scump vandut de Pandurii, Djapka, cedat la Leverkusen, ne-a fost propus la vremea respectiva tot de Adi. Inteleg ca este vorba acum despre un fond de investitii, axat pe acitivitati sportive", a declarat Marin Condescu la GSP.