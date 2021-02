Adrian Ilie se pregateste de o revenire SURPRIZA in fotbal! La ce club se poate implica fostul mare atacant roman

Adrian Ilie e dornic sa revina in fotbal, iar fostul atacant are o propunere interesanta.

Acesta se poate implica la Minerul Motru, primul club din cariera fostului atacant, inainte de transferul la Electroputere Craiova. Ajuns la 46 de ani, Ilie spune ca se simte atasat de Minerul Motru, mai ales ca aici a jucat si tatal sau si s-ar putea implica in reinfiintarea echipei.

Aflat in localitate, Ilie a acceptat invitatia primarului din Motru, Cosmin Morega, si a mers la complexul sportiv Minerul, unde in prezent se mai antreneaza cateva grupe de juniori. Fostul international nu s-a dus cu mana goala si le-a facut cadou copiilor mai multe mingi de fotbal.

"A avut un sentiment placut cand a vazut stadionul. A venit insotit de Calin Augustin. Juniorii aveau antrenament atunci. Le-a adus cateva mingi, le-a dat autografe si a dat cateva pase cu ei. A promis ca le va trimite si echipament sportiv si va sustine cu tot ce va putea viitorii fotbalisti de la Motru", a declarat primarul din Motru, Cosmin Morega.

Insa Adrian Ilie ar urma sa se implice in reinfiintarea echipei de seniori. Pana atunci, a anuntat ca va sustine activitatea echipelor de juniori: "Aici am jucat un meci in 1991, in Cupa Romaniei, intre Minerul Motru la care eram jucator si Electroputere. O sa ajut cu ce pot juniorii de aici", a promis Adrian Ilie, citat de pandurul.ro.

In varsta de 46 de ani, Adrian Ilie a fost unul dintre cei mai talentati atacanti din istoria fotbalului romanesc. A jucat de-a lungul carierei la Minerul Motru, Electroputere, Steaua, Galatasaray, Valencia, Alaves, Besiktas, FC Zurich si Terek Groznii, de unde s-a si retras definitiv, in martie 2009.