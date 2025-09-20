VIDEO S-au bucurat din plin de victoria cu FCSB! Cum a arătat petrecerea din vestiarul lui Botoșani

S-au bucurat din plin de victoria cu FCSB! Cum a arătat petrecerea din vestiarul lui Botoșani Superliga
FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața lui FCSB.

FCSB FC Botoșani Superliga Leo Grozavu
În meciul de debutul al etapei a zecea, FC Botoșani a demonstrat că poziția pe care se află în clasament nu e întâmplătoare și s-a impus în fața campioanei României.

S-au bucurat din plin de victoria cu FCSB!

Imediat după meci, elevii lui Leo Grozavu au celebrat succesul în fața FCSB-ului în vestiar, unde au dansat și au cântat, iar una dintre scandări a fost: „Strigă FC Botoșani, la, la, la, la!”.

Botoșănenii au motive de bucurie, pentru că în urma victoriei în fața echipei patronate de Gigi Becali au urcat pe locul 2 în Superliga, cel puțin până la meciurile lui Rapid și Dinamo.

FC Botoșani a adunat cinci victorii, patru remize și o înfrângere în primele zece etape și este una dintre surprizele ale acestui sezon de Superliga.

FC Botoșani - FCSB 3-1

Moldovenii s-au văzut conduși în minutul 36, după reușita lui Daniel Bîrligea din pasa lui Thiam, dar avantajul lui FCSB a durat doar patru minute pentru că Dumiter a restabilit egalitatea.

FC Botoșani a făcut o repriză a doua mult mai bună, iar „dubla” lui Mykola Kovtalyuk a decis rezultatul final al partidei.

