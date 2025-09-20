Moldovenii au primit vizita roș-albaștrilor pe Stadionul Municipal, într-un meci care a contat pentru etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.



FC Botoșani a punctat de trei ori în poarta lui Ștefan Târnovanu și a înregistrat toate cele trei puncte la finalul celor 90 de minute.



Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”



Peluza Nord 1995, galeria lui FCSB, a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor social media prin care a evidențiat că ”prietenia” cu jucătorii s-a încheiat și că așteaptă ca echipa să revină la forma care i-a adus două campionate la rând.



Odată cu înfrângerea de la Botoșani, FCSB a înregistrat al cincilea eșec în sezonul regulat, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și o singură victorie în zece etape.



”Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.



Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.



Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici. Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun.



De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, a scris Peluza Nord 1995 pe Facebook.

