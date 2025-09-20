Echipa pregătită de Elias Charalambous pare de nerecunoscut în noul sezon. FCSB, campioana României, e abia pe locul 13 în clasament cu mai puține puncte (7p) înregistrate decât etape (10) disputate.



Vineri seară, FCSB s-a deplasat în Moldova pentru confruntarea cu FC Botoșani din etapa #10. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Leo Grozavu s-a impus cu 3-1 după ce i-a aplicat o lecție de fotbal campioanei.



Marian Iancu i-a făcut praf pe toți după FC Botoșani - FCSB: ”Dă gol și adoarme / Joacă doar în reclame / A uitat complet cine a fost”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, a pus la colț trei jucători de la FCSB după eșecul de la Botoșani, care a făcut galeria roș-albastră să-și piardă încrederea în fotbaliști (DETALII AICI).



Așadar, Iancu a evidențiat că Florin Tănase, Darius Olaru și Daniel Bîrligea și-au pierdut forma de altădată. În același timp, afaceristul a susținut că FCSB va obține accederea în play-off în cele din urmă.



”Tănase joacă în reclame, Olaru a uitat complet cine a fost, Bîrligea dă gol și adoarme, restul nu contează. Problema este ca staff-ul sportiv s-a decredibilizat complet în fața jucătorilor încât nu-i mai poate motiva, iar Gigi a obosit și nu mai are nicio inspirație divină din care să mai iasă ceva.



Încă mai este timp. Vor fi în play-off, dar Craiova, Rapid și Dinamo sunt pe cont propriu. Dacă câștigă, nu-i mai pot prinde nici campioana și nici vicecampioana, pe care urmează să o vedem la joc”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

