S-au bazat pe Vlad si au refuzat un SUPER portar! Becali acuza: "MM si Dica s-au opus!" Ce sansa au ratat

FCSB putea sa aiba un portar experimentat in meciul retur cu Rapid Viena.

Gigi Becali dezvaluie ca putea sa-l legitimeze pe portughezul Mario Felgueiras, fostul jucator de la CFR Cluj si Brasov in Liga I.

Felgueiras a fost propus la FCSB, insa MM si Dica s-au opus. S-a petrecut in iarna, cand stelistii au optat pentru Cristi Balgradean dupa cedarea lui Nita la Sparta Praga. Cu toate astea, Felguerias era dispus sa vina la FCSB si sa lupte pentru postul de titular. Felguerias a aparat pentru CFR in sezonul de vis din Champions League, cand clujenii au castigat pe Old Trafford cu Manchester United.

"Care Felqueiras? Hai ca nu mai are rost sa dezgropam mortii. Ce rost mai are sa vorbim acum de ce ar fi putut sa se intample pe la inceputul anului ca de calificat nu ma mai califica nimeni. Daca si cu parca…… Insa asa este. Mi se pare ca mi l-a propus un impresar roman. Cred ca Florin Vulturar. Dar am stat de vorba cu Meme si Dica, iar mi-au spus ca nu il vor la echipa ca nu mai apara de mult timp. Asa ca nu l-am mai luat. Nu mai are rost sa vorbim despre asta”, a declarat Becali in Fanatik.

Felguerias a ajuns la Famagusta dupa ce a mai trecut pe la Konyaspor si Pacos Ferreira, iar acum negociaza cu CSU Craiova.

"Au fost niste discutii in ultimile zile, dar din pacate nu am ajuns la un acord, clubul meu nu m-a lasat sa plec. In ultimele luni situatia mea s-a schimbat putin, dar acum asa cum v-am spus, eu mai am trei ani de contract. Trebuie sa le arat respect pentru ca ei au crezut in mine cand nimeni nu a crezut si trebuie sa raman sa-mi ajut echipa, pentru ca trecem printr-o perioada mai delicata.

Mi-as dori sa vin la Craiova, dar vedem ce o se intample. Echipa mea nu mai putea sa mai faca transferuri, iar sefii m-au rugat sa raman pentru ca mai aveau doar 2 portari”, a spus Felguerias pentru sursa citata.