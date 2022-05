S-a tocit ”bagheta” lui ”Harry Potter din Trivale”: ”Ne-am făcut de râs. Nu găsesc o explicație”

Antrenorul piteștenilor a spus că va trage o concluzie după returul din Cupa României, cu FC Voluntari. În turul semifinalelor, argeșenii au pierdut cu 2-0.

Andrei Prepeliță: ”După meciul de Cupă, vom trage o concluzie”

„Nu pot să găsesc o explicație. Să pierzi de o asemenea manieră, la șase goluri diferență, să iei 14 goluri în trei meciuri, să nu marchezi. Suntem schimbați, am vorbit cu ei și le-am spus că această calificare în play-off trebuie să ne responsabilizeze, să arătăm de ce am ajuns aici.

În aceste etape de play-off am primit mai multe goluri decât am primit în 30 de etape. Am făcut o analiză, știu despre ce este vorba, am încercat să rulez tot lotul, să le dăm șanse tuturor să joace. Am o analiză făcută, dar nu vreau să vorbesc acum. După meciul de Cupă, probabil că vom trage niște concluzii și vom vedea.

Azi a fost și o zi importantă pentru club, au venit mulți oameni și ne-am făcut de râs. Îmi cer scuze față de toată lumea, eu sunt principalul responsabil. Am fost un grup unit, avem foarte multe individualități. Din punct de vedere disciplinar, jucătorii nu au făcut probleme. Mental, au intrat în vacanță mai devreme decât era cazul”, a spus Andrei Prepeliță, la finalul partidei.

A fost al treilea eșec usturător la rând petnru FC Argeș în campionat, după cele cu Universitatea Craiova și FCSB, încheiate cu același scor, 4-0. Piteștenii sunt pe ultimul loc în play-off, cu 27 de puncte, la două puncte distanță de următoarea clasată, Farul Constanța, și la patru distanță de FC Voluntari.