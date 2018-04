"S-a suparat Danut?! Nu poti sa castigi cand nu legi 5 pase si joci numai cu mingii lungi". Dani Coman, intepaturi pentru Dan Petrescu

Astra a invins cu 1-0 CSU Craiova, cu golul lui Takayuki. Giurgiuvenii si-au revenit dupa infrangerea cu FCSB.

Astra si-a revenit dupa infrangerea cu stelistii lui Dica si a invins cu 1-0 Craiova. Presedintele Dani Coman i-a raspuns la final lui Dan Petrescu, cel care i-a acuzat pe giurgiuveni ca au lasat-o mai moale cu ros-albastrii.

"Intr-adevar astazi s-a jucat mult mai bine. Cel putin a doua repriza ne-a apartinut in totalitate. Baietii au aratat o alta atitudine, o alta placere de a jucat fotbal. Urmeaza o deplasare lunga si grea la Iasi, intalnim o echipa care are o forta ofensiva foarte buna. Dar eu cred ca suntem pe un drum ascendent. Speram ca vom castiga si la Iasi.

(...)

Important este ca echipa a jucat bine si ca am avut atitudine in aceasta seara.

Eu am incredere in arbitrii romani. Chiar daca si ei gresesc, sunt oameni si sunt supusi greselii. Eu sunt mai nationalist asa si imi doresc sa ne arbitreze romanii.

S-a suparat Danut?! Si eu am fost foarte suparat pe echipa mea la meciul cu FCSB, pentru ca nu am legat 5 pase, pentru ca am jucat numai mingii lungi. Iar nefacand 5 pase si jucand mingii lungi, nu ai cum sa-ti indeplinesti un obiectiv. Intelegeti voi...", a spus Dani Coman, presedintele Astrei.