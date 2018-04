Messi a batut orice record! France Football a dezvaluit cati bani a incasat argentinianul in acest sezon: 30 milioane euro peste Ronaldo

Leo Messi a doborat toate recordurile in materie de incasari in fotbal.

Lionel Messi este cel mai bine platit fotbalist al planetei. El a incasat in acest sezon 126 de milioane de euro, un record absolut in lumea fotbalului.

France Football a publicat veniturile realizate in 2017/18 de cei mai importanti jucatori si antrenori din fotbal.

Potrivit sursei citate, suma este bruta si contine bonusurile si veniturile realizate din publicitate si sponsorizari.

France Football scrie ca Messi a incasat 126 milioane euro, in timp ce Ronaldo a luat cu aproximativ 30 de milioane mai putin. Mai exact, el a incasat 94 de milioane de euro.

Anul trecut, Messi incasase 76.5 milioane euro, in timp ce Ronaldo primise 87.5 milioane.

Neymar a realizat venituri de 81.5 milioane de euro in acest sezon, in timp ce Gareth Bale a luat 44 milioane, iar Pique 29 de milioane.

In lumea antrenorilor, Jose Mourinho este cel mai bine platit, pentru al doilea an la rand. Mourinho a incasat 26 milioane euro, in timp ce Marcelo Lippi a primit 23 milioane. Podiumul este completat de Cholo Simeone, cu 22 milioane euro. Zidane si Guardiola sunt pe locurile 4 si 5, cu 21, respectiv 20 milioane euro.