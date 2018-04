Se face in vara? Standard Liege i-a stabilit suma de transfer lui Razvan Marin: cat trebuie sa plateasca Roma sau Inter pentru roman

Standard Liege i-a stabilit pretul lui Razvan Marin.

Sansele ca tanarul mijlocas roman sa continue in Belgia si din sezonul viitor par din ce in ce mai mici. Marin este monitorizat atent de AS Roma si Inter Milano. Potrivit presei belgiene, cele doua echipe isi vor prezenta ofertele pentru transfer in perioada de mercato din vara.

Belgienii scriu ca Standard incepe sa se obisnuiasca cu ideea ca isi poate pierde jucatorul, dovada in acest sens fiind si faptul ca i-a fost stabilita suma de transfer: 7 milioane de euro vrea sa incaseze Standard in schimbul lui Razvan Marin.

Razvan Marin a jucat in 38 de meciuri pentru Standard Liege in acest sezon si a marcat 6 goluri. Romanul sta mult mai bine la pase decisive: 12 a reusit.