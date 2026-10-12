Imediat după fluierul final, suporterii „alb-violeților” și-au pierdut răbdarea și au început să strige „demisia” la adresa antrenorului. Nemulțumirea vine după o serie de șapte meciuri consecutive fără victorie în Superliga, în care echipa a pierdut teren în lupta pentru obiectivele sezonului.

FC Argeș a avut ocazii importante în partida cu CFR Cluj și a lovit bara prin Luvambo, în minutul 49. Oaspeții au marcat însă golul decisiv în minutul 58, prin Kresic, care a reluat cu capul centrarea lui Cordea.

Ce a spus Bogdan Andone la flash-interviuri

La finalul partidei, Bogdan Andone a vorbit la flash-interviuri despre ratările echipei sale și despre lipsa de eficiență în fața porții.

„Am avut din nou 20 de șuturi pe poartă, plus o bară. Am ratat din nou din toate pozițiile. Tofan a dat cu poarta goală bară, am mai ratat și din 6 metri. E greu de explicat, băieții au făcut un meci extraordinar”, a declarat tehnicianul.

După 11 etape, piteștenii ocupă locul 13, cu 11 puncte, după trei victorii, două remize și șase înfrângeri. CFR Cluj a ajuns la 16 puncte și ocupă locul 8 în clasamentul Superligii.