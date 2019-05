S-a intors din America si va lucra la o CAMPIOANA a Romaniei! SENZATIONAL: cum arata N'Doye astazi si la ce echipa merge

Ousmane N'Doye se intoarce in Liga 1!

Va lucra din vara la Astra, unde va antrena o echipa de juniori. Fostul mijlocas e incantat de revenirea in Romania. A fost plecat doi ani in Statele Unite si in Senegal. In Africa si-a luat diploma de antrenor. Viseaza sa pregateasca Dinamo, dar si echipa mare de la Astra N'Doye spune ca n-ar putea lucra cu Becali la FCSB, dar e gata sa-l viziteze pe patronul stelistilor la Palat. Ousmane a fost pe fuga la Bucuresti. Inainte sa plece din nou la New York, a trecut pe la moschee sa se roage.

"Sunt foarte bine. Am fost plecat in America, dar si in Senegal, sa-mi fac licenta. Am luat prima diploma de antrenor. Am acte, am tot. Sunt antrenor de juniori. Am vorbit la Astra. Mereu mi-am dorit sa lucrez la cluburile pe unde am trecut ca jucator, la Dinamo, Vaslui, Astra, Tg. Mures. Am urmarit meciurile din Romania chiar si cand stateam in America. E timp sa antrenez si in Liga 1, dar mai am mult de lucrat, de invatat. Sunt prieten cu Gigi, dar nu putem sa lucram impreuna. Doua oi mari nu pot sa stea la un loc. E bine sa ramanem amici, ne salutam. Mi-e dor de el! Maine plec din tara, dar data viitoare o sa trec pe la Palat sa-l vad", a spus N'Doye pentru PRO TV.