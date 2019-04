BARCELONA - LIVERPOOL | "Casa noastra. Templul nostru. Cetatea noastra!" Raspunsul Barcelonei dupa aroganta lui Klopp

Klopp: Camp Nou? Un stadion, nu templul fotbalului!

"Camp Nou e doar un stadion. Destul de mare, dar nu e templul fotbalului", a spus Klopp despre stadionul Barcelonei.

Catalanii au reactionat imediat intr-o postare pe Twitter. Barca a publicat un clip si un mesaj pentru Klopp: "Casa noastra. Templul nostru. Cetatea noastra!"

Ce a spus Klopp despre Camp Nou inaintea meciului de marti seara





This is Camp Nou????

Our home. Our temple. Our fortress.⚔????

⚽#BarçaLFC

????????#WeColorFootball pic.twitter.com/UnmX7GSK80