Ea e fata care l-a SCOS din depresie pe Morutan! BOMBITA sexy care l-a asteptat acasa dupa meciul cu Astra

Uitat pe banca de Teja la ultimele meciuri ale FCSB, Morutan e fericit cand ajunge acasa.

Iubita sa, Paula Olah, e cea care-l asteapta. Mijlocasul ofensiv are o relatie de mai mult timp cu tanara din Cluj. Fata e studenta la drept si e alaturi de Morutan inca din liceu.



Morutan, 19 ani, a avut un 2019 anonim, dupa un inceput bun de sezon la echipa lui Becali. Patronul FCSB e in continuare hotarat sa-i dea sanse. Il anunta titular de drept in noul campionat si spera sa obtina zeci de milioane de euro in schimbul sau.