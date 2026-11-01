EXCLUSIV Robert Niță a explicat mesajul Dianei Șucu pentru Daniel Pancu: „I-a venit rândul! Acum este sub lupă”

Robert Niță a explicat mesajul Dianei Șucu pentru Daniel Pancu: „I-a venit rândul! Acum este sub lupă” Superliga
SPORT.RO
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Robert Niță a vorbit despre mesajul Dianei Șucu către Daniel Pancu.

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Robert NitaDiana SucuDaniel Pancu
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Cristi Pintea i-a avut invitați pe Robert Niță și Ion Alexandru și au abordat mai multe subiecte legate de Superliga. De asemenea, cei trei au comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Robert Niță: „Asta vine la pachet cu mediatizarea, cu răutățile”

Fostul jucător de la Rapid a fost întrebat despre situația complicată a lui Andrei Șucu la Rapid, dar și despre mesajul pe care l-a postat Diana Șucu, după ce fiul ei a fost criticat din mai multe părți după meciul cu Csikszereda.

Andrei Șucu a fost titular în ultima partidă din Superliga, iar Robert Niță a explicat, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, situația dintre Daniel Pancu și Diana Șucu.

„Lăsând la o parte ce se întâmplă în afara grupului, echipa are nevoie de liniște, asta este ce mai important. 

Referitor la ce mai întrebat (n.r. în legătură cu mesajul Dianei Șucu pentru Daniel Pancu), o să spun ce s-a întâmplat înaintea meciului. Vorbim despre un tânăr de 17 ani, care este fiul patronului și are și presiunea numelui, pe care trebuie să o ducă, iar asta vine la pachet cu mediatizarea, cu răutățile. Dacă îl chema Vasilică și juca la Rapid toată lumea ar fi lăudat-o pe Rapid că promovează tinerii, nici nu conta cum juca.

Andrei Șucu intră la un momenta într-un meci din Superliga un minut și marchează un gol, faptul că a marcat e o realizare formidabilă, iar mediatizarea de după gol apasă, dar mai important decât golul marcat este felul cum intră în teren, deviza mingea aia, face o demarcare și finalizează, e extraordinar că s-a materializat în gol.

Pentru că a fost conjunctura cu jucătorul U21, fiind și meciurile de la Cluj și cu FCSB, fără soluții pentru Pancu a fost Ungurneanu în poartă pe poziția de under, a fost Rareș Pop răcit nu s-a bazat pe el, a fost Kodor băgat la meciul de cupă, a fost Rareș Pop la Petroșani, iar continuarea logică, luând în calcul și golul marcat, ca Andrei Șucu să aibă șansa lui ca la 17 ani să fie titular la Rapid. La meciul cu Csikszereda i-a venit rândul, pentru că Pancu a preferat să îl aibă pe Aioani în poartă.

(n.r. Despre reacția Dianei Șucu) Normal că mama lui (n.r. Diana Șucu) a reacționat pentru că e copilul ei, la meciurile de copii și juniori e la fel, pentru că mamele sunt cele mai gălăgioase, ele știu tot. Orice mama își apără copilul, de asta a avut reacția asta, dar în același timp dânsa este soția patronului de la Rapid, iar aici se poate interpreta că este atac la Pancu, dar nu cred că e cazul, cred că orice mamă ar fi reacționat la fel.

A spus-o de atâtea ori, (n.r. ironic) cei care îl lăudau acum câteva săptămâni acum și-au dat seama cât de slab e. El trebuie să joace foarte bine pentru că acum este sub lupă pentru că are presiunea numenului, iar referitor la nemulțumirea lui, eu cred că era o mare problemă dacă era nemulțumit. Copilul ăsta când are o zi liberă se antrenează, drept dovadă el și azi se va antrena, chiar dacă echipa este liberă, pentru că nu are o apăsare financiară, el își dorește să facă fotbal, pentru el, vrea să ajungă fotbalist”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Ce a spus Diana Șucu despre Daniel Pancu

”Oare câți dintre noi, adulți sau copii, am deschide frigiderul, am vedea două torturi superbe, știind că sunt ale familiei noastre și, într-o măsură, și ale noastre, și am avea răbdarea să așteptăm să ne vină rândul să gustăm?

Poate că primul impuls ar fi să ne dorim un tort întreg. E al nostru, al familiei noastre… Și totuși, uneori, îți dorești doar să guști. Nici măcar o felie. Doar o îmbucătură mică, atât cât să-i simți gustul, să-i descoperi aromele și să înțelegi ce ingrediente îl fac atât de special. Să-l cunoști prin propriile simțuri, dincolo de ceea ce ți-au povestit ceilalți.

A muncit, s-a antrenat și și-a dorit să afle unde se află cu pregătirea lui. Acea mică îmbucătură însemna și o întrebare sinceră: cât am învățat și cât mai am de învățat?

Copiii noștri nu visează cu toții să fie Mihai Viteazul ori Neil Armstrong. Au însă visurile lor, un țel și multă dorință. Vor să încerce, să înțeleagă prin propria experiență, să parcurgă fiecare etapă și să descopere ce mai au de construit în ei. Iar pentru a te pune la încercare, sub privirile atâtor oameni, îți trebuie curaj, demnitate și puterea de a rezista.

Mă întreb dacă noi, oamenii mari, mai știm să privim cu îngăduință un început. Dacă mai avem răbdarea să vedem munca din spatele unei încercări și modestia unui tânăr care acceptă să afle cât mai are de învățat. Uneori, un strop de înțelegere îl poate ajuta să facă următorul pas.

Mă gândesc la lecția din 'Dacă' a lui Kipling: să-ți păstrezi cumpătul când în jur se ridică glasurile, să ai încredere în tine și să lași loc îndoielii, să întâmpini reușita și dezamăgirea cu aceeași demnitate și să continui să muncești.

Asta îi doresc: să poată auzi ce îi este de folos, să învețe și să meargă înainte, păstrându-și sufletul bun.

Iar eu, ca mamă, știu câtă răbdare, câtă muncă și câtă speranță au încăput în acea mică îmbucătură”, a scris Diana Șucu pe contul ei de Instagram.

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