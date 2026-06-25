Clubul din Giulești a aniversat joi 103 ani de la înființare, iar Diana Șucu a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

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Aniversarea Rapidului coincide însă și cu ziua de naștere a patronului de la FCSB, iar soția finanțatorului de la Rapid a avut un mesaj și pentru Gigi Becali, care a împlinit 68 de ani.

”La mulți ani, Rapid! La mulți ani și domnului Gigi Becali! O zi cu două aniversări care nu trec neobservate”, a scris Diana Șucu într-un story pe Instagram.

Gigi Becali: ”Mama m-a născut pe câmp! M-a declarat la Primărie a doua zi”

”68 de ani, am făcut ieri, pentru că m-a născut mama pe câmp, cu glugă de coceni. A doua zi m-a declarat la Primărie, adică pe 25. Când ajungi la o vârstă, depeni toată copilăria şi tinereţile care ţi-au plăcut. O depeni în mintea ta.

Jumătate dintre ai mei sunt în pământ. M-am născut pe câmp, m-a alăptat mama şi cu mine la sân frământa chirpici cu mine la sân, ca să facă casă. Şi uite unde am ajuns. Eu zic că am ajuns. Că mi-a dat Dumnezeu toate frumuseţile şi bogăţiile pământului. Dacă vreau să iau avioane, iau. N-am nevoie de ele, că îmi bat joc de bani”, a povestit Gigi Becali.