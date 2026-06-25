GALERIE FOTO Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, mesaj pentru Gigi Becali

Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, mesaj pentru Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, patronul celor de la Rapid, a avut un mesaj pentru Gigi Becali.

TAGS:
Diana SucuGigi BecaliRapid
Din articol

Clubul din Giulești a aniversat joi 103 ani de la înființare, iar Diana Șucu a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

Diana Șucu, mesaj pentru Gigi Becali

  • Dan sucu diana sucu
×
Diana sucu1
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
ÎNAPOI LA ARTICOL

Aniversarea Rapidului coincide însă și cu ziua de naștere a patronului de la FCSB, iar soția finanțatorului de la Rapid a avut un mesaj și pentru Gigi Becali, care a împlinit 68 de ani.

La mulți ani, Rapid! La mulți ani și domnului Gigi Becali! O zi cu două aniversări care nu trec neobservate”, a scris Diana Șucu într-un story pe Instagram.

Gigi Becali: ”Mama m-a născut pe câmp! M-a declarat la Primărie a doua zi”

68 de ani, am făcut ieri, pentru că m-a născut mama pe câmp, cu glugă de coceni. A doua zi m-a declarat la Primărie, adică pe 25. Când ajungi la o vârstă, depeni toată copilăria şi tinereţile care ţi-au plăcut. O depeni în mintea ta. 

Jumătate dintre ai mei sunt în pământ. M-am născut pe câmp, m-a alăptat mama şi cu mine la sân frământa chirpici cu mine la sân, ca să facă casă. Şi uite unde am ajuns. Eu zic că am ajuns. Că mi-a dat Dumnezeu toate frumuseţile şi bogăţiile pământului. Dacă vreau să iau avioane, iau. N-am nevoie de ele, că îmi bat joc de bani”, a povestit Gigi Becali.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul dat afară în direct la televizor de Gigi Becali și-a găsit echipă: „Bine ai venit!”
Fotbalistul dat afară în direct la televizor de Gigi Becali și-a găsit echipă: „Bine ai venit!”
Jada Thorpe i-a dat gata pe fani cu ultimul pictorial: „Sunt obsedat!”
Jada Thorpe i-a dat gata pe fani cu ultimul pictorial: „Sunt obsedat!”
Emil Boc, scandal-monstru cu Rusia înainte de Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj
Emil Boc, scandal-monstru cu Rusia înainte de Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
Horațiu Moldovan, ofertat de un club surpriză! Portarul român a refuzat deja o propunere
Horațiu Moldovan, ofertat de un club surpriză! Portarul român a refuzat deja o propunere
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica

Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica

Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede

Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede

Elias Charalambous a semnat! Unde va antrena fostul tehnician de la FCSB

Elias Charalambous a semnat! Unde va antrena fostul tehnician de la FCSB



Recomandarile redactiei
Horațiu Moldovan, ofertat de un club surpriză! Portarul român a refuzat deja o propunere
Horațiu Moldovan, ofertat de un club surpriză! Portarul român a refuzat deja o propunere
Jada Thorpe i-a dat gata pe fani cu ultimul pictorial: „Sunt obsedat!”
Jada Thorpe i-a dat gata pe fani cu ultimul pictorial: „Sunt obsedat!”
Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica
Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica
Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”
Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”
Jose Mourinho i-a trimis lui Florentino Perez lista de transferuri pentru Real Madrid. Toate detaliile
Jose Mourinho i-a trimis lui Florentino Perez lista de transferuri pentru Real Madrid. Toate detaliile
Alte subiecte de interes
Reacția fulger a Dianei Șucu după debutul lui Andrei Șucu la Rapid
Reacția fulger a Dianei Șucu după debutul lui Andrei Șucu la Rapid
Diana Șucu a reacționat după transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa! Ce a postat pe Instagram
Diana Șucu a reacționat după transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa! Ce a postat pe Instagram
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO

stirileprotv Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O companie aeriană de renume a lansat o inovație surprinzătoare care promite un somn mai confortabil în avion: „Este genial”

stirileprotv O companie aeriană de renume a lansat o inovație surprinzătoare care promite un somn mai confortabil în avion: „Este genial”

Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

stirileprotv Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!