Robert Ilyeș, dezamăgit total după înfrângerea clară cu Farul: „Nu a mers și nu a funcționat nimic!”

Alexandru Hațieganu
Farul s-a impus cu 3-0 în fața lui Csikszered, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.

Constănțenii au deschis scorul prin Vînă în minutul 14, iar Grigoryan a dublat avantajul gazdelor în minutul 40 și la pauză Farul a intrat în avantaj.

Ișfan a stabilit scorul final în minutul 70, când a transformat lovitura de la 11 metri fără probleme.

Robert Ilyeș, dezamăgit total după înfrângerea clară cu Farul: „Nu a mers și nu a funcționat nimic!”

Robert Ilyeș a recunoscut că Farul a fost clar superioară față de formația sa.

Antrenorul lui Csikszereda a fost dezamăgit de prestația elevilor săi și a scos în evidență faptul că acesta a fost cel mai slab meci al formației sale.

(n.r. Ce s-a întâmplat cu echipa dumneavoastră în această seară?) No comment! Din păcate, pot să spun că e poate cea mai slabă prestație a noastră, de când a început campionatul. 

Aproape că nu am existat pe teren și aproape că nu am câștigat vreun duel. Aș putea să enumăr mai multe probleme, dar rămân cu părerea că trebuie să felicit echipa adversă.

Ne-au fost superiori din toate punctele de vedere. Trebuie să acceptăm situația că a fost un duș rece. Să vedem acum dacă ne putem trezi.

În seara asta (n.r. luni, 3 noiembrie) am fost lamentabili! Poate e un cuvânt prea dur, dar ăsta e adevărul!

Ne-a lipsit agresivitatea necesară pentru a câștiga dueluri. Nu am avut atitudinea care pe care o așteptam. Atitudinea face diferența în fotbal! Nu a mers și nu a funcționat nimic! 

Sunt momente când echipa adversă prinde o seară fantastică. Au avut atitudine, au făcut combinații în viteză, iar noi nu am avut reacție. Scorul e mincinos. Trebuia să fie mai mare, sigur că da!”, a declarat Robert Ilyeș, după meciul cu Farul.

În urma acestui rezultat, Csikszereda se află pe locul 14, în timp ce Farul a urcat pe poziția a șaptea din Superliga.

