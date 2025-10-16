Formația dirijată de Robert Ilyes a remizat cu CFR Cluj după ce Lorand Paszka a fructificat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+9 al meciului și a restabilit egalitatea.



Fotbalistul din Târgu Secuiesc, cu cetățenie maghiară, a executat o ”scăriță”, ironizându-l pe Otto Hindrich, goalkeeperul celor de la CFR Cluj.



Doar că Robert Ilyes, la flash-interviu după meci, nu a fost prea încântat de maniera în care Paszka a tratat situația și a ținut să puncteze că dacă ar fi ratat execuția, atunci l-ar fi scos din echipă.



Robert Ilyes urechează un jucător de la Csikszereda după meciul cu CFR: ”Primul tren și la Budapesta! Nu poți să faci așa ceva”



”Acum, la cald, accept. Dar, eu când eram jucător nici la antrenament nu îmi permiteam să fac așa ceva. Nu se poate! Când o echipă întreagă muncește o săptămână întreagă și tu bați în asemenea hal, e greu să accept! Acum, normal, trebuie să pun fermoar, nu am ce să zic, dar sper să nu mai am șansa să...



I-am spus. Îl puneam pe primul tren și îl trimiteam direct la Budapesta. Nu îmi place să mă joc cu munca echipei. Fiecare jucător e răspunzător și răspunde pentru fiecare greșeală.



Penalty-ul se poate rata. Dar, dacă bați serios, se întâmplă! Dar, nu în halul ăsta”, a spus Robert Ilyes.

Cât despre meci, tehnicianul grupării din Miercurea Ciuc a ținut să puncteze că e un rezultat bun și că nu are de ce să fie nemulțumit că jucătorii săi nu au câștigat.

”Pentru noi, ca rezultat, contează mult pentru moralul echipei. După ultimele rezultate pe care le-am făcut, de șase etape suntem neînvinși... Se vede că echipa are încredere. Chiar dacă am fost conduși de două ori, am reușit să revenim. Se simte conexiunea jucătorilor. Pas cu pas suntem într-un moment bun și sper să ajungem cât mai sus în clasament.



Nu pot să fiu nemulțumit după un meci împotriva lui CFR. Eu mă gândesc la echipa mea cum am jucat. Bine, am avut și câteva greșeli, dar trebuie să acceptăm că și ei sunt oameni. Greșesc, am luat primul gol, dar per total jocul lui a fost impecabil. Nu am de ce să fiu supărat, chiar sunt fericit. Punctele împotriva echipelor mari ne arată unde suntem și ne dă o încredere foarte mare pentru viitor.



CFR a controlat jocul, a avut o ocazii, asta e realitatea și o acceptăm. În unele momente am fost și dominați, dar eu mă bucur pentru disciplina tactică pe care o avem”, a mai spus antrenorul.

