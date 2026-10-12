Ronaldo ”s-a răzbunat” după ”trădarea portughezilor! Ce a făcut în Arabia Saudită

Ronaldo ”s-a răzbunat” după ”trădarea portughezilor! Ce a făcut în Arabia Saudită Fotbal extern
SPORT.RO
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Naționala Portugaliei poate fi un capitol închis pentru Cristiano Ronaldo. 

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Cristiano Ronaldo se află în centrul unui scandal care deschide toate publicațiile de presă sportivă din lume. Recent, el a fost suspendat provizoriu de FPF (Federația Portugheză de Fotbal), după ce a părăsit cantonamentul cu avionul privat înaintea meciului cu Danemarca din Nations League.

Cristiano Ronaldo, gol la primul meci oficial după scandalul din Portugalia

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În funcție de cum se va finaliza ancheta disciplinară, Cristiano Ronaldo s-ar putea alege cu o sancțiune între una și șase luni! Președintele FPF, Pedro Proenca, a reacționat după sancțiunea primită de Cristiano Ronaldo.

Fără să ofere prea multe explicații legate de anchetă, conducătorul Federației Portugheze de Fotbal a transmis că îl vrea înapoi în echipă pentru meciurile din luna noiembrie pe Cristiano Ronaldo.

Până când se va da un verdict clar, Ronaldo își vede de treabă la Al Nassr, în Arabia Saudită, unde a jucat, deja, un prim meci oficial în urma acestui scandal. A fost căpitan și integralist în duelul cu Al Diriyah, din campionatul primei ligi, câștigat de echipa sa categoric, scor 3-0!

Ronaldo, important pentru Al Nassr

Ronaldo a marcat un gol, chiar pe primul, în minutul 23, iar pe lista marcatorilor s-a mai aflat și Kingsley Coman, care a închis tabela în minutul 77. În plus, s-au făcut remarcați și Joao Felix, pasator decisiv al golului doi, marcat de Samu Costa, dar și Sadio Mane, care a pasat la reușita lui Coman.

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