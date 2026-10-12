De la Năstase la Zverev: tenisul va avea un nou număr unu mondial. Prima reacție a germanului

De la Năstase la Zverev: tenisul va avea un nou număr unu mondial. Prima reacție a germanului Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev are certitudinea că sărbătorile de iarnă îl vor prinde în postura de număr unu ATP.

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Alexander ZverevTenis ATPJannik SinnerCarlos Alcaraz
Din articol

Implicat în turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, în așteptarea meciului din optimile de finală, cu Alexander Bublik, Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) a primit vestea că va deveni următorul număr unu ATP.

De la înființarea clasamentului ATP, Zverev urmează să devină al 30-lea tenismen care ocupă întâia poziție a ierarhiei mondiale.

De la Năstase la Zverev: germanul, al 30-lea tenismen care urcă pe locul 1 în clasamentul ATP

„A fost un sezon fantastic pentru mine, în care am câștigat turneele de la Paris și New York. Să știu că voi încheia anul pe locul întâi e un vis devenit realitate pentru mine.

A fost multă muncă și mult efort depuse în obținerea acestui obiectiv, mai ales după accidentarea la gleznă. Abia aștept să închei stagiunea cu stil,” a punctat pentru site-ul ATP Alexander Zverev, principal favorit nu doar la Shanghai, ci și la Turneul Campionilor, fixat pentru perioada 15 - 22 noiembrie.

Alexander Zverev

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Când va urca Zverev pe locul întâi al clasamentului

Deși nimic nu mai poate opri seria calculelor care vor opri dominația ierarhică a italianului Jannik Sinner, Alexander Zverev nu va urca pe locul întâi al clasamentului nici dacă va ieși campion la Shanghai.

Cel mai devreme, Zverev poate urca pe locul întâi al ierarhiei spre sfârșitul lunii octombrie, când va participa la turneul ATP 500 de la Viena. Are însă nevoie nu doar de titlu, în Shanghai, ci și de o semifinală bifată în întrecerea din capitala Austriei.

În cel mai bun caz, Zverev va reuși aceste performanțe, după care va putea chiar să se detașeze, ca lider mondial, în cazul unor rezultate mărețe la Paris-Bercy și Turneul Campionilor, ultimele competiții importante ale sezonului 2026, programate în luna noiembrie.

Schimbare drastică de peisaj în 2026, în cariera lui Zverev

Fără titlu de mare șlem, la începutul anului 2026, Alexander Zverev va încheia anul pe întâia poziție a clasamentului, cu două titluri de mare șlem în palmares obținute într-un sezon în care rivalii Sinner și Alcaraz - considerați superior, valoric - au reușit doar câte un trofeu major, în contextul unor accidentări.

Zverev a câștigat din tenis, până în prezent, peste $74 de milioane.

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