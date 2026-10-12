De la Năstase la Zverev: tenisul va avea un nou număr unu mondial. Prima reacție a germanului

Implicat în turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, în așteptarea meciului din optimile de finală, cu Alexander Bublik, Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) a primit vestea că va deveni următorul număr unu ATP.

De la înființarea clasamentului ATP, Zverev urmează să devină al 30-lea tenismen care ocupă întâia poziție a ierarhiei mondiale.

De la Năstase la Zverev: germanul, al 30-lea tenismen care urcă pe locul 1 în clasamentul ATP

„A fost un sezon fantastic pentru mine, în care am câștigat turneele de la Paris și New York. Să știu că voi încheia anul pe locul întâi e un vis devenit realitate pentru mine.

A fost multă muncă și mult efort depuse în obținerea acestui obiectiv, mai ales după accidentarea la gleznă. Abia aștept să închei stagiunea cu stil,” a punctat pentru site-ul ATP Alexander Zverev, principal favorit nu doar la Shanghai, ci și la Turneul Campionilor, fixat pentru perioada 15 - 22 noiembrie.