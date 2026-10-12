FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Gică Craioveanu, verdict după venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. Deși se aflau în 10 după eliminarea lui Sylla, gălățenii puteau marca pe finalul duelului, însă Ștefan Târnovanu și Andre Duarte s-au opus.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Gică Craioveanu.

Întrebat dacă Laurențiu Reghecampf va putea redresa corabia, Gică Craioveanu nu a stat pe gânduri și a oferit un răspuns: „Da”. Fostul internațional e de părere că tehnicianul va aduce rezultatele dorite, însă doar dacă va fi lăsat să își practice meseria.

„(n.r. - Credeți că Reghe va putea să schimbe ceva?) Eu cred că da, sincer! Este un antrenor bun, a demonstrat-o în campionatul României. A demonstrat și în străinătate că e capabil. Dacă va fi lăsat în pace, va face treabă. Sper să fie lăsat în pace!

Dacă tu pui un antrenor la echipă, trebuie să îl lași să își facă treaba! Tu pui un antrenor și îți asumi că l-ai pus. E alegerea ta! Dacă va fi lăsat în pace, eu zic că va face treabă”, a declarat Gică Craioveanu la VOYO SPORT LIVE.