Într-o intervenție la VOYO Sport Live, luni, Gigi Becali a anunțat că va transfera cel puțin trei jucători în iarnă - un mijlocaș defensiv, un atacant și un număr 10. Mai mult, la FCSB ar putea sosi și două extreme, patronul echipei avertizându-i public pe David Miculescu și Meriton Korenica.

Cristi Pulhac îl apără pe Meriton Korenica, după declarațiile lui Gigi Becali

"Dacă David Miculescu joacă ce a jucat acum, ne trebuie și banda dreaptă. Dacă și Korenica va juca așa cum a jucat cu Galațiul, trebuie și bandă stânga", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

Prezent în studio, Cristi Pulhac a reacționat după declarațiile lui Gigi Becali la adresa lui Meriton Korenica. Fostul campion cu Dinamo este de părere că patronul de la FCSB se grăbește să îl judece pe kosovar și susține că poziția fostului jucător de la CFR Cluj ar trebui să fie ceva mai avansată.

"Korenica e un jucător bun, un jucător care a demonstrat. Eu consider că e vorba doar de lipsa de încredere și de frica de a nu face greșeli. Și el a sacrificat puțin, el e mai mult un mijlocaș de bandă, un mijlocaș ofensiv. D-asta probabil nu am văzut foarte multe acțiuni ale lui. El e retras mai în centru acum.

Eu consider că FCSB are un lot apropiat de al Craiovei. Cred că Reghe le va da încredere jucătorilor. Nu vor mai avea frică, dar încrederea vine dacă ai rezultate. Dacă nu, jucătorii nu vor reacționa", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.

FCSB l-a transferat pe Meriton Korenica de la CFR Cluj, în septembrie, pentru 600.000 de euro. Kosovarul a jucat până acum în cinci meciuri și a reușit două goluri.

Folosit la debut, contra lui Dinamo, ca mijlocaș defensiv, Korenica a fost mutat ulterior în flancul stâng al atacului.