Datoria pe care Negoita nu stie cum sa o ingroape! Fotbalistul care o bantuie pe Dinamo intra in ultimele 6 luni de contract, iar plecarea sa costa 1.000.000 euro!

Dinamo are o datorie de 1.800.000 euro potrivit patronului Ionut Negoita. Acesta spune ca e dispus sa renunte la pachetul majoritar de actiuni in schimbul sumei de 1 leu.

Ionut Negoita spune ca Dinamo are o datorie de 1.800.000 euro. El cere 1 leu pentru cedarea pachetului majoritar de actiuni. De "piciorul" lui Dinamo mai atarna insa o greutate - aceea a contractului fotbalistului Ionut Serban. Ce inseamna aceasta greutate? In jur de inca 1.000.000 euro!

"Cel mai prost contract facut vreodata" o bantuie pe Dinamo

Dinamo se poate alege cu o datorie aditionala de inca 1.000.000 euro in vara lui 2020. Asta pentru ca echipa din Stefan cel Mare s-a "legat la cap" in momentul aducerii unui fotbalist care a jucat foarte, foarte putin in tricoul alb rosu.

Concret, in 2013 Dinamo l-a transferat pe Ionut Serban de la Sportul Studentesc. Fotbalistul avea 18 ani, iar in contractul sau a fost trecuta o clauza bizara, care l-a facut ulterior pe Constantin Anghelache sa spuna ca "este cel mai prost contract pe care l-am semnat vreodata".

Prin contract, Dinamo este obligata sa ii plateasca lui Vasile Siman, fost patron al Sportului Studentesc, suma de 1.000.000 euro in cazul despartirii de Ionut Serban, fie ca aceasta se petrece in urma unei vanzari ori a expirarii intelegerii jucatorului.

Acum in varsta de 24 de ani, Ionut Serban este aproape invizibil la Dinamo. El nu a jucat niciun meci in actualul sezon, dupa ce in stagiunea 2018/19 a jucat 7 partide.

In total, Serban are 70 meciuri in 6 ani la Dinamo.

Vor sa-i prelungeasca contractul, dar jucatorul refuza

Sefii lui Dinamo trag de Ionut Serban pentru prelungirea contractului. Ei prefera sa il plateasca pe Serban cu cateva zeci de mii de euro pe an, in loc sa achite 1.000.000 euro catre Vasile Siman.

Problema lor este ca fotbalistul nu mai vrea sa ramana in Stefan cel Mare, pentru ca nu primeste sanse si isi doreste sa joace mai mult.