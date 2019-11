Au venit banii! Salariile restante de la Dinamo au fost platite! Cine l-a imprumutat pe Negoita pentru a vira banii in conturile fotbalistilor! Anuntul momentului

Salariile restante de la Dinamo au fost platite.

Situatia de la Dinamo nu este deloc buna, dupa ce Negoita a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca este dispus sa cedeze actiunile cu 1 leu. Tot in cadrul aceleiasi conferinte de presa, patronul cainilor a vorbit despre restantele salariale pe care le au jucatorii. Astazi au fost virati banii restanti in conturile fotbalistilor, iar potrivit Fanatik Negoita s-a imprumutat de la omul de afaceri grec Konstantinos Tsakiris pentru a plati aceste salarii restante. Tsakiris si Negoita au purtat mai multe runde de negocieri in 2018 pentru a prelua Dinamo, insa cele doua parti nu s-au inteles si negocierile au picat, dar cei doi au ramas in relatii bune.

Conform sursei mentionate si antrenorul celor de la Dinamo, Dusan Uhrin jr a facut presiune asupra lui Negoita pentru a plati salariile si l-a asigurat pe acesta ca va scoate un rezultat bun in meciul cu Craiova de la Severin de luni seara, de la ora 20:30.

In campionat Dinamo este neivinsa de 4 meciuri si spera sa continue serie rezultatelor pozitive. In acest moment se afla pe locul 8 in clasamentul Ligii 1 cu 20 de puncte acumulate dupa 14 meciuri si este la doar un punct distanta de primul loc care duce in play-off, loc pe care se afla in acest moment Poli Iasi.