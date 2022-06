Șucu a lansat ofensiva la Rapid! Încă un nume important pe lista lui Mutu

Rapid și-a propus țeluri mărețe în sezonul viitor după ce luna trecută a venit lângă echipă Dan Șucu. Omul de afaceri a preluat 50 % din acțiunile clubului, cealaltă jumătate aflându-se în proprietatea lui Victor Angelescu, omul care l-a adus pe banca tehnică pe Adrian Mutu.

Șucu și Mutu îl vor pe Ricardo Grigore

Și. după ce formația din Giulești, l-a achiziționat de Paul Iacob de la Chindia Târgoviște, stoper reprezentat de Lucian Marinescu, pe lista lui Mutu se află acum fundașul central Ricardo Grigore, component al lui Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare a retrogradat la finele sezonului trecut și aproape toți jucătorii și-au găsit alte angajamente. Potrivit playsport.ro, Mutu îl vrea pe "Richie" și pentru că a colaborat fără cusur la reprezentativa de tineret, condusă în trecut de Adrian Mutu, cel care a fost în cărți și pentru naționala de seniori a României.

"Nu am vrut să mai discut deloc cu antrenorul (n.r. Dusan Uhrin jr.), din moment ce m-a trimis să mă antrenez separat. Era clar că nu mă voia. Nu voiam să ascult explicațiile lui, pentru că nici dorința mea de a rămâne nu mai era. Eu nu am vrut să plec pentru că echipa a retrogradat. Am luat decizia asta înainte. Nu mă mai simt bine deloc la echipă. Toți știau asta. Sper din tot sufletul să se ajungă la o înțelegere, să mă lase să plec măcar pentru niște procente dintr-un transfer viitor. Cine ar da bani pentru jucător care nu a evoluat?”, a Ricardo Grigore, recent la televiziunea Digi Sport.

300.000 de euro e cota lui Ricardo Grigore

23 de ani e vârsta stoperului de 1,91 m

30 iunie 2024 e data la care îi expirtă contractul cu Dinamo

Rapid va avea două baze de antrenament

Omul de afaceri Dan Şucu a preluat recent 50% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente rămânând în posesia lui Victor Angelescu. FC Rapid va beneficia într-un an şi jumătate de două baze sportive în nordul Capitalei, Constructorul şi Coresi, amenajarea lor urmând să se ridice în total la aproximativ 8 milioane de euro.

"Noua bază a Rapidului are 3,6 hectare, e fosta bază Constructorul. Deocamdată nu avem un nume, pentru că nu am hotărât care e sponsorul care ne va ajuta. Terenul principal va fi hibrid, la fel ca cel de pe stadion şi îl va folosi echipa mare, vor fi vestiare, sală de forţă, de relaxare, un mic hotel... ceva ce nu prea găsim peste tot în Bucureşti acum. Această bază va fi operată de clubul Rapid. Ea a costat 3 milioane şi un pic de euro, şi investiţia de acolo va fi de 5 spre 6 milioane, termenul de finalizare - aproximativ 18 luni.

A doua bază este Baza Sportivă Mobexpert, fostă Coresi, iar ea este pentru sportul de masă. Aproximativ 1.000 de copii între 5 şi 17 ani vor face fotbal aici. Această a doua bază va fi operată de Şcoala de Fotbal Rapid, o organizaţie non-profit. Baza pentru sportul de masă a costat 2 milioane de euro, iar amenajarea ei va costa încă 2 milioane, totul va fi gata în 18 luni. Investiţiile în aceste două baze sunt pur private ale mele", a precizat Dan Şucu.